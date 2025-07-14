En fazla göç alan, en fazla göç veren il aynı ilimiz olurken, iç göçün nedeni de belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 2024 yılı iç göç istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerinde Türkiye'nin hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren ili aynı olduğu görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, geçen yıl Türkiye'de toplam 2 milyon 682 bin 673 kişi yaşadığı ili değiştirerek başka bir ile göç etti.
2024’te Türkiye içinde 2 milyon 682 bin kişi yer değiştirdi. İstanbul, hem en çok göç alan hem de en çok terk edilen il oldu. En hareketli grup 20-24 yaş arası gençlerdi; göçün başlıca nedeni eğitimdi.
Her beş kişiden biri, ailedeki başka birine bağlı olarak göç etti. Ardahan, hem en az göç alan hem de en az göç veren il olarak kayıtlara geçti.
Göç edenlerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, kadınların oranı yüzde 52,4 ile erkeklerin (yüzde 47,6) önünde yer aldı. Bu tablo, kadınların göç hareketliliğinde daha baskın olduğunu bir kez daha ortaya koydu.