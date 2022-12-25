En güçlü firavun yeniden canlandırıldı: Tam 3 bin 200 yıl...

Mısır ve İngiltere'den bilim insanları, 2. Ramses’in yüzünü yeniden oluşturmak için kafatasının 3 boyutlu bir modelini kullanarak firavunun ölüm anında nasıl göründüğünü ortaya çıkarmak için iş birliği yaptı.

(Fotoğrafta II. Ramses'in 45 yaşındaki hali görülüyor.)