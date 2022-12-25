En güçlü firavun yeniden canlandırıldı: Tam 3 bin 200 yıl...
Antik Mısır'ın en güçlü firavunu olan 2. Ramses'in yüzü 3 bin 200 yıl sonra ilk kez canlandırıldı.
Eski Mısır'ın en güçlü firavunu 2. Ramses’in yüzü, yeni bir bilimsel yöntem sayesinde 3 bin 200 yıl sonra yeniden canlandırıldı.
Mısır ve İngiltere'den bilim insanları, 2. Ramses’in yüzünü yeniden oluşturmak için kafatasının 3 boyutlu bir modelini kullanarak firavunun ölüm anında nasıl göründüğünü ortaya çıkarmak için iş birliği yaptı.
(Fotoğrafta II. Ramses'in 45 yaşındaki hali görülüyor.)
Araştırmacılar, daha sonra yaşlanma sürecini tersine çevirerek, 2. Ramses’İn gücünün zirvesinde olduğu dönemdeki yüzünü ortaya çıkarmak için zamanı yarım yüzyıl geri aldı. Sonuç, gerçek kafatasının bilgisayarlı tomografi taramasına dayalı olarak firavunun ilk 'bilimsel yüz rekonstrüksiyonu' oldu.
"YAKIŞIKLI BİR HÜKÜMDAR"
Kafatasının 3 boyutlu modelini oluşturan Kahire Üniversitesi'nden Sahar Saleem, sonucun 'çok yakışıklı' bir hükümdarı ortaya çıkardığını söyledi.