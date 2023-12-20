En güçlü pasaportlar listesinde zirvenin sahibi değişti
Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi. Listesinin zirvesinde yer alan Singapur, yerini İspanya'ya kaptırdı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü pasaportları...
Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması değişti. Birinci sırada yer alan Singapur, zirveyi İspanya'ya bıraktı.
Vize bilgileri üzerine haberler yayımlayan internet sitesi "VisaGuide World" endeksine göre, dünyanın en güçlü pasaportu İspanya oldu.
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VisaGuide World'ün sıralamasına göre, Asya'nın önde gelen zengin ülkelerinden Japonya, pasaportuyla en güçlü ülkeler arasında 15. sırada yer alarak Avrupa dışındaki tek ülke oldu.
İşte en son yayımlanan endekse göre dünyanın en güçlü pasaportları...
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1. İSPANYA
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2. SİNGAPUR
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