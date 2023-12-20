En güçlü pasaportlar listesinde zirvenin sahibi değişti

VisaGuide World'ün sıralamasına göre, Asya'nın önde gelen zengin ülkelerinden Japonya, pasaportuyla en güçlü ülkeler arasında 15. sırada yer alarak Avrupa dışındaki tek ülke oldu.

İşte en son yayımlanan endekse göre dünyanın en güçlü pasaportları...