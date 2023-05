En güzel Anneler Günü mesajları

Anneler günü kutlu olsun sevgili annem. Senin sayesinde hayatta birçok şeyi öğrendim ve bu güne kadar beni hiç yalnız bırakmadın. Seni çok seviyorum ve her zaman seninle gurur duyuyorum.

Değerli annem, senin sevgin her zaman bana güç veriyor. Seninle geçirdiğim her an, benim için özel ve unutulmaz bir anı olarak kalacak. Senin varlığın hayatımı güzelleştiriyor ve seni ne kadar sevdiğimi ifade etmeme imkan yok. Anneler günün kutlu olsun!