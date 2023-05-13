En güzel Anneler Günü mesajları

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgili anneciğim, sen benim hayatımın en değerli hediyesisin. Senin sevgin, desteğin ve fedakarlıkların için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Canım annem, enin gibi bir anneyle büyüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneler gününde sana olan sevgimi bir kez daha dile getirmek istiyorum. Seni çok seviyorum!