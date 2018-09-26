''En havalı semt'' Kadıköy dünya basınında

KADIKÖY'Ü ADIM ADIM TARİF ETTİ

Kadıköy’de dondurmadan kahvaltıya, kafeden restoranta kadar pek çok işletmeyi adres gösteren ve yiyeceklerini öven yazar, Caddebostan Dalyan Park’ta çimlerin üzerinde eğlenen yurttaşlardan bahsetmeyi de ihmal etmedi. Kadıköy’deki kültür ve sanat hayatının hayranlık verici olduğunu belirten yazar, Moda Sahnesi ve Süreyya Operası’ndan da ilgiyle bahsetti.



