''En havalı semt'' Kadıköy dünya basınında
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out'un 'en havalı 50 semt' listesine giren Kadıköy, The New York Times'ta da 'İstanbul'un Öbür Tarafı' başlığı ile yer aldı.
MİNİMUM BÜTÇE MAKSİMUM EĞLENCE
The New York Times’ın internet sitesinde seyahat başlığı altında, seyahat edenler tarafından İstanbul’un Anadolu yakasının genellikle ihmal edildiği belirtilerek, Kadıköy için ‘minimum bütçe ile maksimum eğlence’ ifadesi kullanıldı.
Lucas Peterson imzalı ‘İstanbul’un Öbür Tarafı’ başlıklı yazıyı Danielle Villasana’nın Kadıköy’ün farklı noktalarında çekilen fotoğrafları süsledi. Seyahat yazıları kaleme alan Peterson İstanbul’un Avrupa yakasının Ayasofya, Sultanahmet gibi noktalarla ilgi kaynağı olduğunu, ama şehrin diğer yakasının ihmal edildiği yorumunda bulundu.
Kadıköy’e dair detaylı bir yol haritası sunan yazar, alışveriş, mükemmel yiyecek, renkli sokakları keşif için yarım milyondan fazla insanın akın ettiği Kadıköy’ü keşfetmek için haftalar harcayabileceğini belirtti. Yazısında Yeldeğirmeni bölgesine özel önem veren yazar, Recaizade Sokak’taki eski eşyaların satıldığı noktalara, Karakolhane Sokak’ta yer alan sokak sanatlarına değindi.
KADIKÖY'Ü ADIM ADIM TARİF ETTİ
Kadıköy’de dondurmadan kahvaltıya, kafeden restoranta kadar pek çok işletmeyi adres gösteren ve yiyeceklerini öven yazar, Caddebostan Dalyan Park’ta çimlerin üzerinde eğlenen yurttaşlardan bahsetmeyi de ihmal etmedi. Kadıköy’deki kültür ve sanat hayatının hayranlık verici olduğunu belirten yazar, Moda Sahnesi ve Süreyya Operası’ndan da ilgiyle bahsetti.