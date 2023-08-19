En hızlı varyant! Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor

Özellikle sonbahar ve kış aylarında artışa neden olabilir. COVID-19’da aylar sonra EG.5 ya da kısa adıyla ERİS adında yeni bir varyant tanımlandı. Bu varyant Omikron’un bir alt varyantı ve Omikron’a benzer özellikleri var. Dünyada halen 51 ülkede tespit edildi ve yayılmaya devam ediyor. En sık göründüğü ülkeler Çin, ABD, Kore, Japonya, Avustralya ve İngiltere.