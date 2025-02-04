En kapsamlı son seçim anketinden dikkat çeken sonuçları
Di-En araştırma şirketi Ocak ayında yaptığı son anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş arasında geçebilecek olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, partilerin son oy oranları ve halkın İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve davalara bakışı soruldu.
Yapılan anketin sonucuna göre AKP yüzde 31,2 oy alırken CHP de yüzde 29,8 oy aldı. Bu iki partiye en yakın parti ise yüzde 8,9 ile DEM Parti oldu
Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir kısmı erken seçim olması yönünde görüş bildirdi.
Katılımcılara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa, CHP’den Mansur Yavaş’ın AK Parti’den Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz" sorusuna ise yüzde 56,6 ile katılımcılar Mansur Yavaş tercihini seçti. Erdoğan ise yüzde 43,4 oy alabildi.
Katılımcılara Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa, CHP’den Ekrem İmamoğlu’nun, AK Parti’den Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise yüzde 54,1 ile katılımcılar Ekrem İmamoğlu tercihini seçti. Erdoğan ise yüzde 45,9 oy alabildi.