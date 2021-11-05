En karanlık sır: Tacizciyi yıllar sonra ifşa etti

Onlarca yıldır Hollywood'un en "karanlık" sırlarından biriydi. Kariyerinin en parlak döneminde, henüz 43 yaşındayken hayata veda eden yıldızın, gencecik bir kızken Hollywood'un efsanelerinden birinin tacizine uğradığı biliniyordu. Ama o çok ünlü kişinin kim olduğu yıllarca sadece söylenti olarak kaldı. Hem de yıldızın annesinin çabalarıyla...

KİTABINDA AÇIKLADI

Ünlü yıldızın kız kardeşi anılarını kaleme aldığı kitabında o ismi satırlara dökene kadar da öyle kaldı. Kitapta ortaya atılan isim ise birçokları için gerçekten şoke edici oldu.