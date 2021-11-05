En karanlık sır: Tacizciyi yıllar sonra ifşa etti
Kariyerinin en parlak döneminde, henüz 43 yaşındayken hayata veda eden ünlü yıldız, gencecik bir kızken Hollywood'un efsanelerinden birinin tacizine uğramıştı. Olayın detayları yıllar sonra ortaya çıktı.
Onlarca yıldır Hollywood'un en "karanlık" sırlarından biriydi. Kariyerinin en parlak döneminde, henüz 43 yaşındayken hayata veda eden yıldızın, gencecik bir kızken Hollywood'un efsanelerinden birinin tacizine uğradığı biliniyordu. Ama o çok ünlü kişinin kim olduğu yıllarca sadece söylenti olarak kaldı. Hem de yıldızın annesinin çabalarıyla...
KİTABINDA AÇIKLADI
Ünlü yıldızın kız kardeşi anılarını kaleme aldığı kitabında o ismi satırlara dökene kadar da öyle kaldı. Kitapta ortaya atılan isim ise birçokları için gerçekten şoke edici oldu.
O KİŞİ KIRK DOUGLAS İDDİASI
1981 yılında, üzerindeki sır perdesi hala net olarak aydınlatılamayan bir şekilde hayata veda eden efsane oyuncu Natalie Wood'un kız kardeşi Lana, kaleme aldığı Little Sister (Küçük Kız Kardeş) adlı anı kitabında onlarca yıldır saklanan o ismi açıkladı. Lana Wood'un iddiasına göre kardeşi Natalie'yi taciz eden o ünlü isim, Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas'tı. Lana Wood kitabında olayı ayrıntılı bir şekilde anlattı.
'O GECE NE KADAR GÜZEL GÖRÜNDÜĞÜNÜ HATIRLIYORUM'
Gelecek hafta piyasaya çıkacak olan Little Sister adlı kitapta Lana Wood, o gece olanları satırlara döktü. Lana Wood'un anlattığına göre olay 1955 yılının yaz mevsiminde, Natalie Wood'un The Searchers (Çöl Aslanı) filminde rol aldığı dönemde gerçekleşti. Wood, o gecenin başlangıcını şöyle anlattı kitabında: " Annem ve ben Natalie'yi Chateau Marmont Oteli'nin girişinde bıraktığımızda onun ne kadar güzel göründüğünü hatırlıyorum."
KIZININ KARİYERİNE KATKISI OLMASINI İSTİYORDU
Lana Wood'un ileri sürdüğüne göre annesi Maria Zaharenko, kızının kariyerine katkıda bulunabileceğini düşündüğü için o dönemde en parlak dönemini yaşayan Kirk Douglas ile bir görüşme ayarlamıştı. Wood'un kitapta yazdığına göre annesi Zaharenko, Douglas'ın da yardımıyla Natalie Wood'un önünde bütün kapıların ardına kadar açılacağına inanıyordu.