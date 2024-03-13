En karlı altın türü ''kesme altın'' için kuyumculardan uyarı: Elinizde kalabilir!
En çok kar ettiren altın türü olarak bilinen kesme altınla ilgili kuyumculardan uyarı geldi. Kuyumcular, kesme altının satışında sorunlar yaşanabileceği konusunda uyardı.
Yatırımcının güvenli limanı altın rekor serisine devam ediyor. Gram altın 2.247 TL'yi aşarak tüm zamanların en en yüksek seviyesini gördü.
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken, ''en çok kazandıran altın türü'' olarak bilinen kesme altın ile ilgili kuyumculardan uyarı geldi.
Merdiven altı diye tabir edilen yerlerden ucuz diye tercih edilerek alınan kesme altının, daha sonra bozdurmak istendiğinde sıkıntı oluşturabileceğine dikkat çeken kuyumcular, gram altın alırken mutlaka sertifikalı olması uyarısında bulundu.
"GRAM ALTININ 3.500 TL'Yİ GÖRECEĞİ SÖYLENİYOR"
Trabzon'da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, gram altın fiyatının son bir haftada 100 TL civarında bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Şakar “Altın bir son haftada gram fiyatı 100 TL civarında bir artış gösterdi. Yatırımcı şu anda daha çok altına yöneliyor çünkü dövizden daha çok kazandırıyor. Fiyatlar yükseldiği için alan daha çok. Bozdurmak isteyenler ise fiyatın biraz daha artmasını bekliyor. Yıl sonuna kadar ya da seçimlerden sonra altının 3 bin 500 TL’yi göreceği söyleniyor” dedi.