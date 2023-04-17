En kirli havaya sahip şehirler açıklandı
Dünyadaki 101 ülkenin hava kalitesini canlı olarak takip eden IQ Air Kuruluşu'nun verilerine göre, dünya genelinde havası en kirli 10 şehir belli oldu.
Asian News International'ın (ANI) IQ Air Kuruluşu'nun verilerinden yararlanarak elde ettiği bilgilere göre Katmandu, dünyanın en kirli havasına sahip şehri oldu.
Son yıllarda artan hava kirliliği sebebiyle, şehirde solunum yolu sorunları, akciğer kanseri ve kalp rahatsızlıkları hastalıklarda büyük artış olduğu biliniyor. İşte dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri...
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10. Guangzhou, Çin
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9. Lahor, Pakistan
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8. Wuhan, Çin
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