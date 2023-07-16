En kötüsünü görmedik! Uzmanlardan korkutan sıcak uyarısı
Avrupa ve Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalyan meteorolog Giulio Betti, hava sıcaklıklarının Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da zirveye ulaşacağını ve yeni rekorlar kırılacağını söyledi.
Güney Avrupa ve Türkiye önümüzdeki hafta da sıcak hava dalgası nedeniyle bunalmaya devam edecek.
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İtalya, İspanya ve Yunanistan'da birkaç gündür yüksek sıcaklıklar yaşanıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı hafta sonu için Roma, Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için kırmızı alarm verdi.
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İtalyan medyasına göre, sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi ve Sardunya'da 48 derece sıcaklığın görülmesi bekleniyor.
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AVRUPA REKORU KIRILACAK
Ancak, uzmanların bildirdiğine göre böyle bir sıcaklık, Ağustos 2021'de Sicilya'da kaydedilen 48,6 derecelik Avrupa rekorunun gerisinde kalacak.
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