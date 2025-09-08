En mutlu günleriydi, kanlı bitti
Adana’nın Kozan ilçesinde düğün salonu önünde küfür etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, olay saat 21.30 sıralarında Tuıfanpaşa Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde meydana geldi.
Daha önce arkadaş oldukları öğrenilen Ö.Ö. (20) ile M.T.T. arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüdü. M.T.T.'nin kullandığı silahtan çıkan 4 kurşunun isabet ettiği Ö.Ö. ağır yaralandı.
Düğünde bulunan arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ö.Ö., Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
