En uygun konut kredisi veren banka belli oldu
TCMB'nin geçen haftaki sürpriz faiz kararı, konut fiyatlarındaki geri çekilme ve konut satışlarındaki düşüş sonrasında konutta en düşük kredi hesabı belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından konut kredisi faizleri de güncellendi. Kredili satışlarda yüzde 56'yı aşan gerileme yaşandı. En düşük faiz oranında taksit ödemeleri ise neredeyse 2 asgari ücreti buldu.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2024 yılının ilk iki aylık döneminde konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 174 bin 210 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda; Ocak-Şubat 2024 döneminde banka kredisi kullanılarak satın alınan konut adedi ise toplamda 14 bin 742 oldu. Toplam satışların sadece yaklaşık yüzde 8.5’i kredili satıldı.
2023’ün ilk iki ayında göre bakıldığında kredili satışlarda yüzde 56.10 gerileme yaşandı. Yükselen faiz oranları, konutta kredi talebini düşürdü.