En uygun kredi hangi bankada ? İşte bankaların faiz oranları
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonra kamu ve özel bankalar kredi faizlerinde indirime gitti. Faiz oranları yüzde 2 seviyesinin altına geriledi. İşte bankaların sunduğu en uygun krediler...
Kredi faizleri düşmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası kamu bankaları konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına geriletti. Özel bankalardan da kredi faiz oranları ile ilgili yeni adımlar geliyor. Birçok banka konut kredisi faiz oranını 1.5'in altına geriletti. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları 1.90-2.50 bantları arasında yer alıyordu. Konut kredisinde olduğu gibi ihtiyaç ve taşıt kredisinde de faizler düşüyor. Yeni haftanın ilk gününde konut kredisi faiz oranları yoğun şekilde aranıyor. Özellikle Yapıkredi, Garanti, İNGBank, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri binlerce kişinin takibinde. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük taşıt kredisi faizi kaç? İşte 28 Ağustos 2019 Pazartesi konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...
MERKEZ BANKASI'NIN KARARI ETKİLİ OLDU
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya uzun süre faizi sabit tuttu. Faizin yüksek olması inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alanda sıkıntı yarattı. Görev değişikliğinin ardından ilk toplantıda faiz indirimi gerçekleşti. Radikal bir adım atan Merkez Bankası yüzde 24'lük faizi psikolojik sınır olarak belirtilen yüzde 20'nin hemen altına 19.75'e çekti.
Faiz indiriminin ardından dolarda tahmin edildiği gibi sert bir dalgalanma olmadı. Dolar sınırlı tepki gösterirken, kısa sürede düşüşe geçti. Böylece faiz düşerse dolar çıkar söylemleri de boşa çıkmış oldu. Merke Bankası'nın kademeli olarak faizi düşürmesi, düşüşlerin de kredi faizlerine olumlu yansıması bekleniyor.
İLK HAMLE ZİRAAT BANKASI'NDAN
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının hemen ertesinde Ziraat Bankası'ndan flaş bir açıklama geldi. Ziraat Bankası, "Konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak güncellenmiştir" dedi. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar bankaya hücum etti, konut sektörü yeniden atak yaptı.