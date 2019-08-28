En uygun kredi hangi bankada ? İşte bankaların faiz oranları

Kredi faizleri düşmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası kamu bankaları konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına geriletti. Özel bankalardan da kredi faiz oranları ile ilgili yeni adımlar geliyor. Birçok banka konut kredisi faiz oranını 1.5'in altına geriletti. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları 1.90-2.50 bantları arasında yer alıyordu. Konut kredisinde olduğu gibi ihtiyaç ve taşıt kredisinde de faizler düşüyor. Yeni haftanın ilk gününde konut kredisi faiz oranları yoğun şekilde aranıyor. Özellikle Yapıkredi, Garanti, İNGBank, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri binlerce kişinin takibinde. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük taşıt kredisi faizi kaç? İşte 28 Ağustos 2019 Pazartesi konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

