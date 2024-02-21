En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?
Milyonlarca emeklinin "ek geliri" haline gelen banka maaş promosyonlarında bankalar arasındaki kıyasıya yarış maaş promosyonlarını 15 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki en yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor ? İşte banka banka emekli maaşı promosyonları...
Milyonlarca emekli için maaş promosyonu kampanyaları düzenleyen bankalar yeni yılda emeklilere verdikleri maaş promosyonlarına da zam yaptı. Zamlar sonrasında bankaların maaş promosyonları 15 bin TL'ye kadar yükseldi.
Peki hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor ? İşte alfabetik olarak banka banka tüm maaş promosyonu kampanyaları...
AKBANK
Akbank'ın emekli promosyonunun ise 12 bin 500 lira olduğu bildirildi. Kampanya detayları ise şu şekilde:
"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz."
ALBARAKA
"29 Şubat tarihine kadar emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 6.500 TL'ye varan promosyon ve 3.500 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı! Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 500 TL ödül kazanacaktır. Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir"
DENİZBANK
"Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon! Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın."