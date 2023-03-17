En yüksek EYT promosyonu veren 5 banka belli oldu
Milyonlarca hak sahibinin yıllardır hayalini kurduğu ve iktidarın seçim müjdesi olarak yasalaştırarak yürürlüğe soktuğu emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden faydalanan hak sahipleri için en yüksek maaş promosyonunu veren 5 banka belli oldu.
Enuygun Finans, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin yasalaşmasının ardından, EYT'lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları karşılaştırdı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından bankalar, müşteri portföylerini genişletmek üzere emekli bankacılığına yönelik çalışmalarını hızlandırdı.
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Yeni müşteri kazanmak isteyen bankaların, maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarını taahhüt eden emeklilere banka promosyonu ödemesi yapacağı bildirilen açıklamada, bankaların sunduğu fırsatlar şöyle açıklandı:
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Akbank
Akbank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 7 bin TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ve aylık yüzde 27'ye varan "hoş geldin mevduat faizi" imkanı sunuyor.
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