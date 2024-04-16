En zeki kan grubu açıklandı
Bilim insanları kan grupları ile zeka seviyesi arasındaki bağlantıyı çözdü. Buna göre en zeki kan grupları da belli oldu.
Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar sonrasında belirli bir kan grubuna mensup bireylerin daha yüksek zeka seviyesine sahip olduğu belirlendi.
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Uzmanlar, kan gruplarının bilişsel fonksiyonlar üzerinde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorlar.
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Araştırmalar, A, B, AB ve 0 kan gruplarının zeka seviyeleri üzerinde farklı etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor.
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A kan grubuna sahip kişilerin zeka ve iş birliği yapma eğilimlerinin yüksek olduğu, ancak stres ve inatçılık gibi olumsuz yönleri de bulunduğu tespit edildi.
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