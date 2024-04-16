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En zeki kan grubu açıklandı

Bilim insanları kan grupları ile zeka seviyesi arasındaki bağlantıyı çözdü. Buna göre en zeki kan grupları da belli oldu.

En zeki kan grubu açıklandı - Resim: 1

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar sonrasında belirli bir kan grubuna mensup bireylerin daha yüksek zeka seviyesine sahip olduğu belirlendi. 

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En zeki kan grubu açıklandı - Resim: 2

Uzmanlar, kan gruplarının bilişsel fonksiyonlar üzerinde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorlar.

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En zeki kan grubu açıklandı - Resim: 3

Araştırmalar, A, B, AB ve 0 kan gruplarının zeka seviyeleri üzerinde farklı etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor.

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En zeki kan grubu açıklandı - Resim: 4

A kan grubuna sahip kişilerin zeka ve iş birliği yapma eğilimlerinin yüksek olduğu, ancak stres ve inatçılık gibi olumsuz yönleri de bulunduğu tespit edildi.

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