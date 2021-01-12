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  3. 12 Ocak 2021 22:37

Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Endonezya’nın Cakarta kentinden kalkış yaptıktan düşen yolcu uçağının kara kutusu, dalgıçlar tarafından bulundu.

Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Endonezya’nın Cakarta kentinden Pontianak kentine sefer yaptığı sırada kalkış yaptıktan dakikalar sonra radar teması kesilen ve okyanusa düşen yolcu uçağının kara kutuları, Endonezya Donanması’na bağlı dalgıçlar tarafından ele geçirildi.

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Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Yaklaşık 160 dalgıç ve 3 bin 600 kurtarma personelinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen kara kutuların 3 gün içerisinde çözümlenmesinin beklendiği ifade edildi.

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Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

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Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

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