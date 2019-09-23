Endonezya'da orman yangını felaketi !
Endonezya'da SUmatra Adası'ndaki çıkan yangın hava kirliliğine neden olduğu için acil durum ilan edildi. Kirliliğin yoğun olduğu bölgelerdeki insanların tahliye edileceği açıklandı.
Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Riau eyaletinde devam eden orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliğinin artması üzerine acil durum ilan edildi.
Republika gazetesinin haberine göre, Riau Eyaleti Valisi Syamsuar, hafta sonundan bu yana yayılan yoğun duman sonucu artan hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit etmesi üzerine 31 Ekim'e kadar acil durum ilan ettiklerini belirtti.
Hava kirliliğinin devam etmesi halinde acil durumu uzatabileceklerini ifade eden Syamsuar, kirliliğin yoğun olduğu bölgelerdeki insanları tahliye edeceklerini ifade etti. Syamsur, hamile kadınlar, çocuklar ve astım gibi solunum yolu rahatsızları olanların hastanelere sevk edileceğini kaydetti.