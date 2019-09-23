Endonezya'da orman yangını felaketi !

Hava kirliliğinin devam etmesi halinde acil durumu uzatabileceklerini ifade eden Syamsuar, kirliliğin yoğun olduğu bölgelerdeki insanları tahliye edeceklerini ifade etti. Syamsur, hamile kadınlar, çocuklar ve astım gibi solunum yolu rahatsızları olanların hastanelere sevk edileceğini kaydetti.

