Endonezya'dan kaçak getirmişler! Kapalıçarşı'da tarihe geçen operasyon
Endonezya’dan kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan 80 karatlık dev pırlantayı tarihi Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şühpeli yakalandı. 3 milyon dolar değerindeki pırlantanın bugüne kadar yakalanan büyük kaçak pırlanta olduğu belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası değerli taş kaçakçılığına yönelik yürüttüğü teknik takip sonucunda büyük bir başarıya imza attı. Endonezya’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen nadide bir pırlantanın Kapalıçarşı’da el değiştireceği bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda, 80 karatlık pırlantayı satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında, 12 Nisan’da Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen ve şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 6’ya yükseldi.
TÜRKİYE’DE YAKALANAN EN BÜYÜK DEĞERLİ TAŞ
Yapılan incelemede taşın 80 karat olduğu, Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)