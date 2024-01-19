Endonezya'nın 10 milyon nüfuslu başkenti taşınıyor

Ülkenin merkezi kabul edilen Cava Adası’nın kalkınmadan ve yatırımlardan diğer adalara kıyasla daha fazla pay almış olmasının yol açtığı gelir adaletsizliği de bu tarihi kararın sebepleri arasında.

Hükümet, yeni cazibe merkezini Cava’nın dışına inşa ederek adalar ve etnik gruplar arası gelir adaletsizliğini de dengelemeyi hedefliyor.