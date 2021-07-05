Enflasyon açıklandı; memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyonla birlikte memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin zam oranı da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memurların dört gözle beklediği Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli, memur ve sözleşmeli personellerin zam oranı da belli oldu.
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.
6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5,45 ENFLASYON FARKI
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.
SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 8,45 ZAM
Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.
Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3276 liraya çıktı.