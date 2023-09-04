Enflasyon açıklandı; memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %58,94, aylık %9,09 oldu.
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Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9,49, ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
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İKİ AYLIK ZAM ORANI
Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 oldu.
Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak.
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Geriye eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
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