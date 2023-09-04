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Enflasyon açıklandı; memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu.

Enflasyon açıklandı; memur ve emeklinin zam oranı belli oldu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %58,94, aylık %9,09 oldu.

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Enflasyon açıklandı; memur ve emeklinin zam oranı belli oldu - Resim: 2

Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9,49, ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. 

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Enflasyon açıklandı; memur ve emeklinin zam oranı belli oldu - Resim: 3

İKİ AYLIK ZAM ORANI 
Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 oldu. 

Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. 

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Enflasyon açıklandı; memur ve emeklinin zam oranı belli oldu - Resim: 4

Geriye eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

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