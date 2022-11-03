Enflasyon açıklandı; SSK ve Bağkur emeklisinin zamlı maaşları belli oldu
TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Peki emekliler 2023 ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaşlar...
Memur ve emeklilerin ocak zammı için geri sayım sürüyor. Yılda iki kez ocak ve temmuz ayında zam alan milyonlarca emekli ve memura 2023 ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gözler ocak zammına çevrildi.
Memur ve emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 42.35'lik zammın ardından 4 ay geçti. Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 2.73, ağustos ayı enflasyon oranı ise 1.46 olarak açıklandı. TÜİK eylül ayı enflasyon oranının yüzde 3.08 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Böylece temmuz-eylül döneminde emekliye 7.06 oranında zam farkı oluştu.
TÜİK EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
TÜİK, milyonları ilgilendiren ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, ekim ayı enflasyon oranı yüzde 3.54 oldu.