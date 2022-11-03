Enflasyon açıklandı; SSK ve Bağkur emeklisinin zamlı maaşları belli oldu

Memur ve emeklilerin ocak zammı için geri sayım sürüyor. Yılda iki kez ocak ve temmuz ayında zam alan milyonlarca emekli ve memura 2023 ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gözler ocak zammına çevrildi.