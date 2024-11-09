Enflasyon beklentileri yükseldi; asgari ücrette zam senaryoları değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellenmesinin ardından asgari ücrette zam senaryoları değişti. İşte muhtemel zam oranları...
2025 yılı asgari ücret zammı için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Görüşmelerin ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Geri sayım sürerken milyonlarca çalışan ne kadar zam alacağını merak ediyor.
TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı.
2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi.
2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.
MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin tespitine ilişkin normatif bir değerlendirme yapmalarının söz konusu olmadığını belirtti.
Karahan, "Biz karar verici değiliz. Bir kurul var, kurul toplanıyor ve belli süreçleri var, biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayriresmi herhangi tavsiyede de bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı.
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor." dedi.
Akçay, ücret artışlarında ileriye dönük endekslemeye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Akçay, "Bu enflasyon için olumlu. İleriye dönük endeksleme devreye girmek zorunda. Konjonktürün de uygun olduğu kanaatindeyim." şeklinde konuştu.
ASGARİ ÜCRETTE HANGİ VERİ DİKKATE ALINACAK?
Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.
Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.