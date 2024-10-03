Enflasyon sonrası memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamları sonrasında milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için 3 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında tüketici enflasyonunun yüzde 2,97 olduğunu, yıllık enflasyonun yüzde 49,38 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 arttığı açıklanan tüketici fiyatları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 arttı.
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3.23, ağustos ayı için de yüzde 2,47, eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanıyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.
Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.