Enflasyon sonrası memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3.23, ağustos ayı için de yüzde 2,47, eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanıyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.