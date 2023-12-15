Enflasyon tahminine göre memur ve emeklinin ocak zammı hesaplandı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.
Memur ve emeklilerin ocak zammı için geri sayım başladı. Maaşlarda yapılacak zamda enflasyon kritik bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni bugün paylaştı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a geriledi. Yüzde 65'lik enflasyonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 10 bin lirayı aşacak, en düşük memur aylığı ise 33 bin liraya dayanacak.
YÜZDE 33'LÜK ZAM CEPTE
Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 33,64'lük enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.
MEMURA EN AZ YÜZDE 44.89 ZAM
Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı yüzde 44,89 oldu.
ARALIK VERİSİYLE NETLEŞECEK
Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.