Enflasyon tahminine göre memur ve emeklinin ocak zammı hesaplandı

Memur ve emeklilerin ocak zammı için geri sayım başladı. Maaşlarda yapılacak zamda enflasyon kritik bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni bugün paylaştı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a geriledi. Yüzde 65'lik enflasyonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 10 bin lirayı aşacak, en düşük memur aylığı ise 33 bin liraya dayanacak.