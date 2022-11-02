Enflasyona göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaş tablosu
Memur ve emeklilerin gözü ocak zammına çevrildi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre emekli ve memurun zamlı maaşları tek tek hesaplandı. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
TÜİK verilerine göre, yüzde 83.45'e yükselen enflasyon 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yeni yıl yaklaşırken alım gücü eriyen milyonlarca memur ve emekli merakla alacakları zammı bekliyor. Yıl içinde biri ocak diğeri temmuz olmak üzere iki kez zam alan emekliler ve memurların alacakları maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.
TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDILAR?
Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.
MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 67,78
Memur ve emekli zammına ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi.
Peki enflasyon tahmini göz önüne alındığında maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte en düşük memur ve emekli maaşları:
MEMUR MAAŞI
Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.827,67 TL