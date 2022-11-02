Enflasyona göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaş tablosu

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 67,78

Memur ve emekli zammına ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi.

Peki enflasyon tahmini göz önüne alındığında maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte en düşük memur ve emekli maaşları:





