Engellemeler durduramadı, ODTÜ'lüler Devrim'de pankartlarıyla yürüdü

Mezuniyette moleküler biyoloji bölümü mezunu Burcu Şekerzade konuştu. Törenin engellenmesine tepki gösteren Şekerzade, “Öğrencilerin elinden mezuniyet törenini almak yalnızca atanmış rektörün bir hamlesi değil aynı zamanda ODTÜ’yü, varoluşu ve geleneklerinden koparmak için atılmış bir adımdır” dedi. Konuşmanın ardından bölümlerin yürüyüşleri başladı. Yürüyüşte, “Verşan Kök, ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları atıldı.