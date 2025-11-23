  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Engelli bakım merkezinde facia: 7 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti

Engelli bakım merkezinde facia: 7 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan 7 yaşındaki otizmli çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Engelli bakım merkezinde facia: 7 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti - Resim: 1

Yangın, dün akşam Batıkent Mahallesi’ndeki özel engelli bakım merkezinde çıktı. Özel engelli bakım merkezinde, henüz bilinmeyen neenle çıkan yangın, yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sardı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan otizmli P.Ö., alevlerin arasında kaldı.

1 / 5
Engelli bakım merkezinde facia: 7 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, hızla tahliye çalışması başlattı. Binadaki diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan P.Ö. ise ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan P.Ö., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

2 / 5
Engelli bakım merkezinde facia: 7 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti - Resim: 3

Hayatını kaybeden minik çocuğun ebeveynlerinin ayrı olduğu ve aynı zamanda Osmaniyeli depremzede oldukları öğrenildi. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

3 / 5
Engelli bakım merkezinde facia: 7 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti - Resim: 4

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

4 / 5