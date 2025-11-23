Engelli bakım merkezinde facia: 7 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, hızla tahliye çalışması başlattı. Binadaki diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan P.Ö. ise ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan P.Ö., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.