Engelli kıza dakikalarca kabus yaşatan sapık kamerada
Şanlıurfa'da 50 yaşlarındaki bir erkek, engelli küçük kızı duvar dibinde sıkıştırıp taciz etti. Kız kendisine saldıran sapığın elinde adeta çırpındı. Dakikalarca iğrenç olaya maruz kalan kız güçlükle sapığın elinden kurtuldu
Şanlıurfa'da 50 yaşlarındaki bir erkek, engelli küçük kızı duvar dibinde sıkıştırıp taciz etti. Kız kendisine saldıran sapığın elinde adeta çırpındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı.