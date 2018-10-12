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  3. 12 Ekim 2018 15:45

Engelli kıza dakikalarca kabus yaşatan sapık kamerada

Şanlıurfa'da 50 yaşlarındaki bir erkek, engelli küçük kızı duvar dibinde sıkıştırıp taciz etti. Kız kendisine saldıran sapığın elinde adeta çırpındı. Dakikalarca iğrenç olaya maruz kalan kız güçlükle sapığın elinden kurtuldu

Engelli kıza dakikalarca kabus yaşatan sapık kamerada

Şanlıurfa'da 50 yaşlarındaki bir erkek, engelli küçük kızı duvar dibinde sıkıştırıp taciz etti. Kız kendisine saldıran sapığın elinde adeta çırpındı.

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Engelli kıza dakikalarca kabus yaşatan sapık kamerada

Dakikalarca iğrenç olaya maruz kalan kız güçlükle sapığın elinden kurtuldu

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Engelli kıza dakikalarca kabus yaşatan sapık kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı.

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Engelli kıza dakikalarca kabus yaşatan sapık kamerada

Sokakta yürüyen engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir sapığın cinsel tacizine uğradı.

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