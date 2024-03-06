Engelli kızını kurtarmak isterken oğluyla can verdi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşmek üzere olan 6 yaşındaki görme engelli kızını fark eden S.A. (33), kucağındaki 5 yaşındaki çocuğuyla hamle yaptı. 6. kattan düşen anne ve oğlu hayatını kaybederken, kızı yoğun bakımda entübe edildi.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre S.A., balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı S.'yi fark etti.
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A., kucağındaki erkek çocuğu H.R. ile birlikte müdahale etmek istedi. Bu sırada anne ve 2 çocuğu balkondan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. A. ve oğlu H.R., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan S. ise entübe edildi.
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