Engelli oğlu için yıllarca hastaneye gitmemişti, doktorlar neye uğradığını şaşırdı

M.D., "2 yıldır yoğun bir karın ağrısı yaşıyordum. Ağrı nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Allah'ımdan iyi bir doktor istedim, Allah'a şükürler olsun, Doktor İlyas Turan ile karşılaştırdı beni. Çok şükür şimdi ameliyatımı oldum, sapasağlamım. Doktoruma teşekkür ediyorum. Rabbim ondan razı olsun çok ilgili, çok iyi bir doktor. Artık çocuklarımın yanına gidebileceğim. 1 haftadır hastanede yatıyorum. Yapılan tetkiklerde karnımda kitle çıktı. 7 kiloluk bir kitle alındı. Şimdi ondan kurtulmuş oldum. Hem ağrım geçti hem rahatladım. Rahat nefes alıyorum. Ağrılarımın farkındaydım. Benim engelli çocuğum var, 12 yaşında. Onu evde bırakıp, gelemiyordum ama ağrılarım da çok şiddetli olmaya başlayınca nefes almakta zorlanıyordum. Artık gelmek istedim. Ameliyatımı oldum. Çok şükür kurtuldum. Şimdi sağlıkla evime gideceğim inşallah. Kitlemin olduğunu biliyordum. Fakat bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmiyordum. 7 kiloluk bir kitleden kurtulmuş oldum" dedi.