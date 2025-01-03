Engelli oğlu için yıllarca hastaneye gitmemişti, doktorlar neye uğradığını şaşırdı
Batman'da 2 yıldır karın ağrısı çeken, engelli oğluna baktığı için hastaneye gitmeyi erteleyen M.D.'ün (36) karnından 35 santimetre boyutunda, 7 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.
Batman'ın merkeze bağlı Diktepe köyü Yeniköy mezrasında yaşayan evli ve 5 çocuk annesi M.D., 2 yıldır yaşadığı karın ağrısı ve şişlik nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Polikliniğine başvurdu.
Burada yapılan tetkiklerde M.D.'ün karnında kistik yumurtalık kitlesi tespit edildi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doktor İlyas Turan ve ekibi tarafından ameliyata alınan M.D.'ün karnından, yapılan ameliyat sonucunda 35 santimetre boyutunda ve 7 kilo ağırlığında olan kistik yumurtalık kitlesi çıkarıldı.
Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan M.D., hastaneden taburcu edildi.
M.D., "2 yıldır yoğun bir karın ağrısı yaşıyordum. Ağrı nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Allah'ımdan iyi bir doktor istedim, Allah'a şükürler olsun, Doktor İlyas Turan ile karşılaştırdı beni. Çok şükür şimdi ameliyatımı oldum, sapasağlamım. Doktoruma teşekkür ediyorum. Rabbim ondan razı olsun çok ilgili, çok iyi bir doktor. Artık çocuklarımın yanına gidebileceğim. 1 haftadır hastanede yatıyorum. Yapılan tetkiklerde karnımda kitle çıktı. 7 kiloluk bir kitle alındı. Şimdi ondan kurtulmuş oldum. Hem ağrım geçti hem rahatladım. Rahat nefes alıyorum. Ağrılarımın farkındaydım. Benim engelli çocuğum var, 12 yaşında. Onu evde bırakıp, gelemiyordum ama ağrılarım da çok şiddetli olmaya başlayınca nefes almakta zorlanıyordum. Artık gelmek istedim. Ameliyatımı oldum. Çok şükür kurtuldum. Şimdi sağlıkla evime gideceğim inşallah. Kitlemin olduğunu biliyordum. Fakat bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmiyordum. 7 kiloluk bir kitleden kurtulmuş oldum" dedi.