Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada
İstanbul Ataşehir'de Engin Polat'a ait iş yerine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde Engin Polat'a ait iş yerinde meydana geldi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde, iş yerinin önünde duran kasklı bir kişinin, iş yeri çalışanının olduğu yöne doğru silahla defalarca ateş ettiği görülüyor.
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Görüntülerde ayrıca, saldırı anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın panik halinde koştuğu ve saldırganın kaçtığı anlarda da yer alıyor.
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