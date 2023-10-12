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Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada

İstanbul Ataşehir'de Engin Polat'a ait iş yerine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada - Resim: 1

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde Engin Polat'a ait iş yerinde meydana geldi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada - Resim: 2

Görüntülerde, iş yerinin önünde duran kasklı bir kişinin, iş yeri çalışanının olduğu yöne doğru silahla defalarca ateş ettiği görülüyor.

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Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada - Resim: 3

Görüntülerde ayrıca, saldırı anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın panik halinde koştuğu ve saldırganın kaçtığı anlarda da yer alıyor.

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Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada - Resim: 4
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