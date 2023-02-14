Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş

Sürekli annesini sordu

17 yaşındaki Muhammed Enes, görevlilere sürekli annesini sordu. Annesinin de enkazdan 2 gün önce sağ olarak çıkarıldığı ayaklarında problem olduğu için Kayseri’deki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Ağabeyi ile birkaç gün ağladıklarını, annesi ve ailesi hakkında konuştuklarını sonra da diğer günler ağabey kardeş nasıl günler geçirdiklerini konuştuklarını ifade eden Muhammed Enes, “Yanımızda erzak da vardı. Ancak protein tozu içtik. Bir asker ağabeyimiz var. Mehmet abi onun geleceğini de biliyordum. Askerler yanımıza gelince sesleri gelince ferahladık. Daha sonra önce beni sonra ağabeyimi çıkardılar” dedi.