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  4. Enkaz altındaydı: 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı

Enkaz altındaydı: 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan hayvanların çıkarılması için yapılan çalışmada bir inek, 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı.

Enkaz altındaydı: 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde Gölcük Belediyesi ekipleri, enkaz altına kalan hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı.

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Enkaz altındaydı: 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı - Resim: 2

İlçeye bağlı Aşağıoba Mahallesi’ndeki bir ahırın enkazındaki çalışmada bir ineğin canlı olduğu belirlendi.

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Enkaz altındaydı: 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı - Resim: 3

Ekipler, 17'nci günde ineği bulunduğu yerden kurtardı. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Enkaz altındaydı: 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı - Resim: 4
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