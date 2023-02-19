Enkaz başında şoke eden iddialarla büyük kavga

“Annem ve babamın yaşadığı A/1 Blok bina sabaha karşı yaşanan ilk depremde yıkıldı. Diğerleri ise ikinci depremde çöktü. Onların kurtulma şansı oldu. Babamın olmadı çünkü alt kattaki mağaza kolon kesti, üst katı alarak mağazaya katıp binanın duvarlarını yıktılar. İnceleme yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak gelip baktığımızda enkazın kaldırıldığını gördük. Enkazın kaldırılmasını istemiyoruz. Suçlu varsa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. 4 binadan biri ilk depremde yıkılıyor diğer 3'ü ise ikinci depremde yıkılıyorsa demek ki bir hata var. Bizim ev de ilk depremde yıkılmasaydı babam şu an bizimle olurdu.”