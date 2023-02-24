Enkaz önünde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Osmaniye'de, kontrolden çıkarak kavşakta çarpışan iki kamyonet, savrularak enkaz başında bekleyen jandarma aracına da çarptı. Kamyonetlerdeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 2 kamyonet, kontrolden çıkarak kavşakta çarpıştı.
1 / 6
Savrulan iki kamyonet, enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarparak durabildi.
2 / 6
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi hayatını kaybederken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.
3 / 6
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
4 / 6