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  4. Enkaz önünde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Enkaz önünde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de, kontrolden çıkarak kavşakta çarpışan iki kamyonet, savrularak enkaz başında bekleyen jandarma aracına da çarptı. Kamyonetlerdeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.

Enkaz önünde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 2 kamyonet, kontrolden çıkarak kavşakta çarpıştı. 

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Enkaz önünde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Savrulan iki kamyonet, enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarparak durabildi. 

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Enkaz önünde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi hayatını kaybederken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı. 

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Enkaz önünde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

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