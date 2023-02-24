Enkazda bulunan altın dolu çantanın sahibi ortaya çıktı

ALTINLAR KUYUMCUNUN ÇIKTI

Kepçe operatörü tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü. Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu öğrenildi.

Pentapark Apartmanında oturduğu öğrenilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyor.