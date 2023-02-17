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Enkazdan kurtardıkları kediye AFAD adını verdiler

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken yıkılan binadan kedi sesi duyan gönüllü Batuhan Yusuf Aydın ve ekipler enkazdan kurtardıkları kediye AFAD adını verdi.

Enkazdan kurtardıkları kediye AFAD adını verdiler - Resim: 1

Kahramanmaraş'a arama- kurtarma çalışmalarına katılmak için gönüllü gelen Batuhan Yusuf Aydın, ekiple enkazda bulduğu kediye ‘AFAD’ adını verdi.

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Enkazdan kurtardıkları kediye AFAD adını verdiler - Resim: 2

Kediyi sahiplenen Batuhan Yusuf  Aydın, kaldıkları çadırda bakıyor.

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Enkazdan kurtardıkları kediye AFAD adını verdiler - Resim: 3

Kahramanmaraş’a arama- kurtarma çalışmalarına destek için gelen gönüllü Batuhan Yusuf Aydın, çöken 3 katlı binada çalıştıkları sırada kedi sesi duydu.

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Enkazdan kurtardıkları kediye AFAD adını verdiler - Resim: 4

Daha sonra ekipler, yerini tespit ettikleri kediyi sıkıştığı enkazdan çıkararak kaldıkları çadıra götürdü. Kediye süt veren Aydın, çadırda bakmaya başladı.

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