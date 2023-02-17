Enkazdan kurtardıkları kediye AFAD adını verdiler
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken yıkılan binadan kedi sesi duyan gönüllü Batuhan Yusuf Aydın ve ekipler enkazdan kurtardıkları kediye AFAD adını verdi.
Kahramanmaraş'a arama- kurtarma çalışmalarına katılmak için gönüllü gelen Batuhan Yusuf Aydın, ekiple enkazda bulduğu kediye ‘AFAD’ adını verdi.
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Kediyi sahiplenen Batuhan Yusuf Aydın, kaldıkları çadırda bakıyor.
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Kahramanmaraş’a arama- kurtarma çalışmalarına destek için gelen gönüllü Batuhan Yusuf Aydın, çöken 3 katlı binada çalıştıkları sırada kedi sesi duydu.
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Daha sonra ekipler, yerini tespit ettikleri kediyi sıkıştığı enkazdan çıkararak kaldıkları çadıra götürdü. Kediye süt veren Aydın, çadırda bakmaya başladı.
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