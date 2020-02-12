Erdoğan açıkladı, herkes orayı arıyor! İşte Patara

2020 yılının Patara yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte Patara hakkında genel bilgiler ve Patara Plajı'nın özellikleri oldukça merak ediliyor.



Likya Birliği'nin oy hakkına sahip 16 şehrinden biri olan Patara, Büyük İskender'in kuşattığı kentler arasında yer alıyor. Mitolojik öykülerde Patara'yı su perisi Lykia ile birlikte Apollon'un oğlu Paturus'un kurduğu belirtiliyor.



Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Pataralı olduğu söyleniyor.



Romalılar döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Patara, Bizanslılar döneminde de bu önemini sürdürmüş.



Patara Antik Kenti'nin sahilinde yer alan Patara Plajı, tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim sunuyor.



