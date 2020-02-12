Erdoğan açıkladı, herkes orayı arıyor! İşte Patara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu. Bu duyurunun ardından vatandaşlar Patara nerede, Patara hangi şehirde, Patara hakkında bilinmesi gerekenler sorularına yanıt aramaya başladı.
2020 yılının Patara yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte Patara hakkında genel bilgiler ve Patara Plajı'nın özellikleri oldukça merak ediliyor.
Likya Birliği'nin oy hakkına sahip 16 şehrinden biri olan Patara, Büyük İskender'in kuşattığı kentler arasında yer alıyor. Mitolojik öykülerde Patara'yı su perisi Lykia ile birlikte Apollon'un oğlu Paturus'un kurduğu belirtiliyor.
Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Pataralı olduğu söyleniyor.
Romalılar döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Patara, Bizanslılar döneminde de bu önemini sürdürmüş.
Patara Antik Kenti'nin sahilinde yer alan Patara Plajı, tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim sunuyor.
Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en güzel plajlarından biri olarak bilinen Patara Plajı, Muğla'nın Seydikemer ilçesi ile Antalya'nın en batısındaki Kaş ilçesinin Gelemiş Köyü sınırlarında yer alıyor.
Yaklaşık 18 kilometre uzunluğa sahip olan Patara Plajı, adını Patara Antik Kenti'nden alıyor.
Patara Plajı, Kalkan'a 15 kilometre mesafede bulunmaktadır. D400 karayolu'nu kullanarak Patara Plajı'na ulaşabilirsiniz.
Kaş'tan 45, Fethiye'den 81, Antalya'dan 376 kilometre uzaklıkta bulunan Patara Plajı'na şahsi aracınız ile çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Fethiye-Kaş arasında sefer yapan otobüsler ile Ovaköy mevkiinde inerek yaklaşık 3.5 kilometrelik bir yürüyüş veya taksi yolculuğu ile de Patara'ya ulaşabilirsiniz.