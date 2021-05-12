Erdoğan açıklamıştı; ucuz kredi uygulaması başlıyor

İşletmelerin işe aldığı her bir işçinin primi bir yıl boyunca kamu bankalarından kullanacakları krediye mahsup edilecek. Mahsup edilecek 12 aylık prim tutarı bin 610 lira olacak. Kredi, kâr payı desteği bir yıl uygulanacak. Haziran sonuna uzatılan işten çıkarma yasağının ardından istihdamı desteklemek, işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak için Bayram'dan hemen sonra devreye girecek desteğe ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle: