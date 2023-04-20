Erdoğan açıklamıştı; yeni kira zammı düzenlemesi belli oldu
Konut kiralarında Temmuz ayında sona erecek olan yüzde 25'lik zam sınırlaması düzenlemesi sonrası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni düzenleme yapacağız" dediği düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş kira artışına karşı yasal düzenleme mesajının ardından gözler 8 milyon kiracıyı korumaya alacak adımlara çevrilmişti ayrıntılar belli oldu.
Hükümetin kiracıları korumak için uygulamaya aldığı yüzde 25'lik tavan uygulaması Temmuz ayında sona erecek. Yasal düzenlemeye rağmen özellikle ev sahipleri eski kiracılarına "ya fiyatı artır ya da evden çık" baskısı yapıyor. Kira baskısıyla karşılaşan kiracılar ilgili bakanlık, kurumları şikâyet yağmuruna tutarken, binlerce dosya da yargıya taşındı. Mevcut yasada ise kira artışlarında 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınıyor.
Kira artışlarına üst tavan sınırının devam etmesi, 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin uzatılması masadaki seçenekler arasında bulunuyor.
Sabah gazetesinin haberine göre kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülecek.