Erdoğan açıklamıştı; yeni kira zammı düzenlemesi belli oldu

Hükümetin kiracıları korumak için uygulamaya aldığı yüzde 25'lik tavan uygulaması Temmuz ayında sona erecek. Yasal düzenlemeye rağmen özellikle ev sahipleri eski kiracılarına "ya fiyatı artır ya da evden çık" baskısı yapıyor. Kira baskısıyla karşılaşan kiracılar ilgili bakanlık, kurumları şikâyet yağmuruna tutarken, binlerce dosya da yargıya taşındı. Mevcut yasada ise kira artışlarında 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınıyor.