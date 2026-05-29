Erdoğan, Ayasofya çıkışı ''ben yemiyorum'' deyip gazetecilere ikram etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı gazetecilerle bayramlaşan Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul'da gerçekleşecek dev kutlamaların müjdesini verdi. Açıklamaların ardından muhabirlere kendi eliyle lokum ikram eden Erdoğan'ın "Ben yemiyorum" şeklindeki esprili yaklaşımı yüzleri güldürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelen cuma namazını İstanbul'un simge mekanlarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda etti.
Cami içinde Kur'an-ı Kerim okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının bayramını kutlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 29 Mayıs tarihi ile Kurban Bayramı'nın aynı güne denk gelmesinin (tevafuk) Ayasofya'da kılınan namazı daha da anlamlı kıldığını vurguladı.
Günün devamındaki programlarına ilişkin gazetecileri bilgilendiren Erdoğan, Fatih'ten Ayasofya'ya gerçekleştirilen yürüyüşe ve İstanbulluların gösterdiği yoğun katılıma dikkat çekti. Kutlamaların merkezinin Haliç Kongre Merkezi olacağını belirten Cumhurbaşkanı, "Biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde kutlama yapacağız. Orası tıklım tıklım dolu. Gündüz oradayız, ancak akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar İstanbul'da bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız" ifadeleriyle İstanbullulara görsel bir şölenin müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbetin sonunda oldukça renkli ve samimi anlar yaşandı.