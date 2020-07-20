Erdoğan Ayasofya'da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden "Ayasofya..." mesajıyla camiden fotoğraf paylaştı.
BAKAN ERSOY VE ERBAŞ EŞLİK ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a eşlik etti. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de | Video
FRESK VE MOZAİKLER İÇİN ÇALIŞMA Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan figürlü mozaik ve fresklere zarar vermeden nasıl ibadet edileceği konusunda bir çalışma yürütüldü. Din İşleri Yüksek Kurulu, namaz vakitlerinde siyah ışık teknolojisi ile mozaik ve freskleri karartarak Ayasofya'nın namaz kılınır duruma getirilmesini planlıyor.