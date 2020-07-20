Erdoğan Ayasofya'da incelemelerde bulundu

BAKAN ERSOY VE ERBAŞ EŞLİK ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a eşlik etti. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de | Video