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  3. 06 Ocak 2021 07:57

Erdoğan bir ankette daha Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldı!

Aksoy Araştırma’nın dijital paneli ile yaptığı seçim anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İşte çok konuşulacak anketin sonuçları...

Erdoğan bir ankette daha Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldı!

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Erdoğan bir ankette daha Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldı!

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Erdoğan bir ankette daha Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldı!

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Erdoğan bir ankette daha Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldı!

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