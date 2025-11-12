Erdoğan ''Bu artışlara sessiz kalamayız'' diyerek açıkladı: Meclis'e sunacağız

Emlak vergisi nedir, kimler öder?

Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında konut, iş yeri, arsa ve bina gibi tüm taşınmaz mallar üzerinden alınan bir vergi türü. Vergi, taşınmazın cinsine göre “bina vergisi” ve “arazi vergisi” olarak ikiye ayrılıyor.

Bir taşınmazın sahibi olan herkes emlak vergisi ödemekle yükümlü. Ancak bazı gruplar bu vergiden muaf tutuluyor.