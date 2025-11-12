Erdoğan ''Bu artışlara sessiz kalamayız'' diyerek açıkladı: Meclis'e sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergilerinde fahiş artışların önüne geçmek için hazırlanan düzenlemenin Meclis'e sunulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada emlak vergilerine düzenleme yapılacağını belirtti.
Emlak vergilerindeki artışların toplumun farklı kesimlerinde tepkilere neden olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Bilhassa CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2500, yüzde 5000 hatta bazı bölgelerde yüzde 18.700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor.
Tıpkı ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Bir önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız öncesinde ve sonrasında bir araya geldi, haklı talepleri karşılayacak, ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Emlak vergisi nedir, kimler öder?
Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında konut, iş yeri, arsa ve bina gibi tüm taşınmaz mallar üzerinden alınan bir vergi türü. Vergi, taşınmazın cinsine göre “bina vergisi” ve “arazi vergisi” olarak ikiye ayrılıyor.
Bir taşınmazın sahibi olan herkes emlak vergisi ödemekle yükümlü. Ancak bazı gruplar bu vergiden muaf tutuluyor.