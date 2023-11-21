Erdoğan Cezayir'de böyle karşılandı

Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak. İlgili Bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinleri imzalanacak.