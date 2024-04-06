Erdoğan ''Destimal Töreni''ne katıldı

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçerek Cuma namazını kıldı. Erdoğan Cuma namazı sonrasında da Hırka-i Saadet'i ziyaret etti.