Erdoğan ''dış güçler'' diyor ama... Halk ne diyor anketi açıklandı!

Vatandaş artık sorumluyu dışarda değil, içerde arıyor. Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizin müsebbibi olarak vatandaş, ‘dış güçler’i değil, hükümeti sorumlu tutuyor. MAK Danışmanlık’ın yaptığı anket sonucuna göre, fiyat artışının sebebi olarak vatandaşların yüzde 54’ü ekonominin kötü yönetilmesi olarak görüyor.