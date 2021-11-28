Erdoğan ''dış güçler'' diyor ama... Halk ne diyor anketi açıklandı!
MAK Danışmanlık’ın yaptığı son ankette gün geçtikçe etkisini arttıran ekonomik dar boğazdaki fiyat artışının sebebi vatandaşa soruldu. İşte sonuçlar...
MAK Danışmanlık, 30’u büyükşehir, 67 ilde toplam 5 bin 750 seçmenle yaptığı anketin çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Önemli detayların olduğu araştırmada son dönemlerde derinleşen ekonomik krizle ilgili vatandaşın tercihleri dikkat çekiyor.
Vatandaş artık sorumluyu dışarda değil, içerde arıyor. Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizin müsebbibi olarak vatandaş, ‘dış güçler’i değil, hükümeti sorumlu tutuyor. MAK Danışmanlık’ın yaptığı anket sonucuna göre, fiyat artışının sebebi olarak vatandaşların yüzde 54’ü ekonominin kötü yönetilmesi olarak görüyor.
‘Son zamanlarda ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışının sebebi nedir?’ şeklindeki soruya ankete katılanların yüzde 54’ü ekonominin kötü yöne-tilmesi olarak görürken, yüzde 14’ü ise döviz kurlarındaki artış cevabını veriyor. Fiyat artışının sebebi olarak dış güçler cevabını verenlerin oranı ise yüzde 8’de kaldı.
Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre; Türkiye’deki fiyat artışının nedeni olarak vatandaşların yüzde 54’ü ekonominin kötü yönetilmesini gösterirken, ‘dış güçler’ diyenlerin oranının ise yüzde 8’de kalması dikkat çekti.